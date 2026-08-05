Movimiento Ciudadano competirá sin alianzas en 2027, asegura Alfredo Lozoya

Miércoles 5 de agosto de 2026

El diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya afirmó que Movimiento Ciudadano (MC) participará sin alianzas en el proceso electoral de 2027, al señalar que la estrategia del partido será competir con estructura propia en Chihuahua.

Lozoya explicó que, aunque la dirigencia nacional ha sostenido reuniones con distintas fuerzas políticas para analizar posibles acuerdos, la ruta actual de Movimiento Ciudadano es contender en solitario.

“El partido jugará solo”, expresó el legislador al referirse a la elección de 2027.

El diputado indicó que una de las principales tareas del partido será fortalecer su presencia en los 67 municipios del estado, con el objetivo de consolidar una estructura competitiva de cara a los próximos comicios.

Respecto a una eventual candidatura a la gubernatura de Chihuahua, Lozoya señaló que la decisión dependerá de la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano, aunque aseguró que continuará preparándose para esa posibilidad.

“La decisión de si Alfredo Lozoya juega o no dependerá del acomodo que le den en la coordinación nacional en todos los estados que vamos a jugar en el 2027. Yo me voy a preparar para sí serlo”, declaró.

Con estas declaraciones, Movimiento Ciudadano perfila una estrategia de competencia independiente para la elección estatal de 2027, mientras continúa definiendo sus cuadros y posibles candidaturas.