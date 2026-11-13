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Viernes 13 de noviembre de 2026

Movimiento Ciudadano presenta a Armando Ríos Piter como aspirante a gobernador de Guerrero

El exsenador Armando Ríos Piter anunció su incorporación a Movimiento Ciudadano (MC) y se registró como aspirante a la candidatura por la gubernatura de Guerrero para las elecciones de 2027.

El anuncio se realizó durante un evento encabezado por Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, donde Ríos Piter fue presentado ante militantes y simpatizantes como parte de los perfiles que el partido impulsa rumbo al próximo proceso electoral.

“Es un banderazo para ponernos a chambear a partir del día de mañana”, expresó el exlegislador, quien agradeció a Delgado la oportunidad de integrarse al proyecto político.

Ríos Piter fue senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2015 figuraba entre los principales aspirantes a la gubernatura de Guerrero. Sin embargo, retiró su participación antes de la definición de la candidatura, en medio de versiones sobre presuntas amenazas del crimen organizado.

Durante su presentación, reconoció que Morena mantiene una posición importante en las preferencias electorales del estado, aunque aseguró que Movimiento Ciudadano buscará competir por la gubernatura.

Por su parte, Dante Delgado confirmó el registro del exsenador como aspirante a precandidato y destacó su trayectoria política.

La incorporación de Ríos Piter forma parte de los movimientos de Movimiento Ciudadano para definir sus candidaturas rumbo a las elecciones estatales de 2027, en las que se renovará la gubernatura de Guerrero.

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