Movimiento Libertad para César Jáuregui lleva al CEN del PAN llamado urgente para lograr su liberación

Martes 3 de noviembre de 2026

Tres panistas de larga trayectoria, reconocidos por su cercanía personal y política con César Jáuregui Moreno, acudieron esta mañana a las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), donde entregaron una carta escrita por el exfiscal de Chihuahua desde el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

Roberto Lara, Juan Blanco y René Sotelo, integrantes del movimiento Libertad para César Jáuregui y compañeros de muchos años del exfiscal, fueron recibidos por Santiago Taboada, secretario de Acción Política del PAN, quien escuchó sus planteamientos y se comprometió a impulsar una estrategia nacional con acciones más concretas para respaldar su defensa y buscar que pueda enfrentar su proceso penal en libertad.

Los tres panistas, quienes han compartido con Jáuregui años de militancia, trabajo político y participación dentro de Acción Nacional, acudieron en representación del movimiento para transmitir directamente a la dirigencia nacional la preocupación que existe en Chihuahua por la situación jurídica del exfiscal.

La carta, escrita de puño y letra por César Jáuregui desde el Altiplano, contiene un llamado al presidente nacional del PAN, así como a senadores y diputados federales del partido, para que se manifiesten públicamente sobre su situación y emprendan acciones en defensa de sus derechos.

Durante el encuentro, los representantes del movimiento plantearon la necesidad de que el caso sea atendido también desde las instancias nacionales de Acción Nacional, ante las implicaciones jurídicas y políticas de mantener en una prisión de máxima seguridad a quien encabezó importantes acciones contra el crimen organizado en Chihuahua.

Jáuregui permanece recluido en el Altiplano, vinculado a proceso por el delito de traición a la patria, en una investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con el operativo que permitió desmantelar un importante narcolaboratorio de metanfetaminas.

De acuerdo con los argumentos de su defensa, la acusación se sustenta en la presencia de cuatro agentes extranjeros durante el operativo, quienes habrían participado únicamente como observadores, sin ejercer funciones de mando ni intervenir directamente en las acciones de las autoridades mexicanas.

Durante la reunión, Santiago Taboada expresó su disposición para fortalecer el acompañamiento del partido mediante una estrategia que permita traducir los pronunciamientos públicos en acciones políticas e institucionales concretas.

Cabe recordar que el propio Taboada se pronunció recientemente sobre el caso en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, donde calificó como desproporcionada la acusación de traición a la patria contra Jáuregui y cuestionó que permanezca privado de la libertad mientras se desarrolla la investigación.

La visita al CEN forma parte de las actividades que el movimiento Libertad para César Jáuregui ha desarrollado durante las últimas semanas, entre ellas manifestaciones, caravanas, concentraciones y diversas expresiones públicas de solidaridad en Chihuahua.

Roberto Lara, Juan Blanco y René Sotelo reiteraron que su participación en este esfuerzo responde tanto a su trayectoria dentro de Acción Nacional como a la relación de amistad, compañerismo y cercanía que mantienen desde hace muchos años con César Jáuregui.

Finalmente, los representantes del movimiento señalaron que continuarán promoviendo encuentros con dirigentes nacionales, legisladores y representantes de distintos sectores para dar seguimiento a la situación jurídica del exfiscal y a las acciones encaminadas a que pueda enfrentar su proceso en libertad.