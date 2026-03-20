Muere Chuck Norris, ícono del cine de acción, a los 86 años

Viernes 20 de marzo de 2026

El actor y artista marcial Chuck Norris falleció a los 86 años de edad, según confirmó su familia tras su reciente hospitalización en Hawái por una emergencia médica no detallada.

A través de su cuenta oficial, sus familiares compartieron un mensaje en el que informaron que el actor murió la mañana del jueves, rodeado de sus seres queridos. “Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris… estuvo rodeado de su familia y descansaba en paz”, señalaron.

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, Norris tuvo una trayectoria marcada tanto por su servicio militar como por su destacada carrera en las artes marciales. A los 18 años se enlistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, periodo en el que desarrolló su interés por disciplinas como el judo, el Tang Soo Do y el taekwondo.

Durante la década de 1960 se consolidó como competidor e instructor de karate en Los Ángeles, lo que lo llevó a entablar una estrecha relación con Bruce Lee, figura clave en su incursión en el cine.

Su salto a la fama llegó con la película The Way of the Dragon, donde protagonizó junto a Bruce Lee una de las escenas de combate más emblemáticas del cine, ambientada en el Coliseo de Roma.

A lo largo de su carrera, Chuck Norris se convirtió en una de las figuras más representativas del cine de acción en Hollywood, participando en múltiples producciones y consolidando una imagen de fortaleza y disciplina.

Más allá de la pantalla, su figura trascendió a la cultura digital, convirtiéndose en un fenómeno viral gracias a los populares “Chuck Norris facts”, una serie de frases humorísticas que lo posicionaron como un ícono de internet.

Su legado permanece tanto en la industria cinematográfica como en la cultura popular a nivel mundial.