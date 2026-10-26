Muere Eric Bauza, reconocida voz de Bugs Bunny y otros personajes de Looney Tunes

Lunes 26 de octubre de 2026

Estados Unidos.– El actor de doblaje Eric Bauza, reconocido por interpretar las voces de numerosos personajes de “Looney Tunes”, falleció a los 46 años, de acuerdo con información difundida por su familia.

A través de redes sociales, sus familiares informaron sobre su fallecimiento y destacaron su trayectoria como actor de voz, ganador del premio Emmy y responsable de mantener vigentes las voces de algunos de los personajes más emblemáticos de la animación.

“Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes, ha fallecido de forma repentina”, señalaron.

Bauza prestó su voz a personajes como Bugs Bunny, Pato Lucas, Piolín, Porky, Elmer Gruñón, el Gallo Claudio y el Correcaminos, participando en distintas producciones de la franquicia, entre ellas Looney Tunes Cartoons y Coyote vs. Acme.

Su trabajo también incluyó personajes de otras producciones animadas, entre ellos Stimpy, de Ren y Stimpy; Bam-Bam, de Los Picapiedra; El Pájaro Loco y Leonardo, de Las Tortugas Ninja.

A lo largo de su carrera recibió múltiples nominaciones y reconocimientos por su trabajo en la industria de la animación, consolidándose como una de las voces más reconocidas de su generación.