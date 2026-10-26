Internacional

22.18°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 26 de octubre de 2026

Muere Eric Bauza, reconocida voz de Bugs Bunny y otros personajes de Looney Tunes

Estados Unidos.– El actor de doblaje Eric Bauza, reconocido por interpretar las voces de numerosos personajes de “Looney Tunes”, falleció a los 46 años, de acuerdo con información difundida por su familia.

A través de redes sociales, sus familiares informaron sobre su fallecimiento y destacaron su trayectoria como actor de voz, ganador del premio Emmy y responsable de mantener vigentes las voces de algunos de los personajes más emblemáticos de la animación.

“Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes, ha fallecido de forma repentina”, señalaron.

Bauza prestó su voz a personajes como Bugs Bunny, Pato Lucas, Piolín, Porky, Elmer Gruñón, el Gallo Claudio y el Correcaminos, participando en distintas producciones de la franquicia, entre ellas Looney Tunes Cartoons y Coyote vs. Acme.

Su trabajo también incluyó personajes de otras producciones animadas, entre ellos Stimpy, de Ren y Stimpy; Bam-Bam, de Los Picapiedra; El Pájaro Loco y Leonardo, de Las Tortugas Ninja.

A lo largo de su carrera recibió múltiples nominaciones y reconocimientos por su trabajo en la industria de la animación, consolidándose como una de las voces más reconocidas de su generación.

Multarán a Los Tucanes de Tijuana y Marca Registrada por narcocorridos en ExpoGan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

No existe prueba de que César Jáuregui ordenara o autorizara presencia de agentes extranjeros: defensa

Zuany promovió amparo; FGE mantiene investigaciones por denuncias en su contra: Loya

“Estoy bien y muy fuerte”: César Jáuregui envía mensaje de puño y letra a quienes lo apoyan

Dictan prisión preventiva a expolicía municipal acusado de violación y abuso de autoridad
Hallan a hombre sin vida dentro de vivienda en Cerro Prieto
Entender para apoyar”: visitan regidores Adán Galicia y Cristina Treviño, gimnasio de box prime Boxing CUU
Proyecta Municipio Panteón Municipal 5; costaría hasta 25 mdp
Caso Jáuregui sigue por dos vías; De la Peña evita opinar sobre resoluciones
Concluye el 31 de octubre el descuento del 40 por ciento en la Cédula Profesional Estatal
Concluyen foros del Presupuesto Participativo 2027 con 320 promoventes
Mercados brasileños caen tras victoria electoral de Lula da Silva

Municipios

Más Noticias

César Jáuregui y Maru Campos: una ruptura que ya rebasó El Pinal
Zuany suma nueve días prófugo; indagan sus contactos con estadounidenses antes del operativo de El Pinal
Evita Loya confirmar investigaciones por presuntos casinos ligados a César Jáuregui