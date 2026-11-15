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Domingo 15 de noviembre de 2026

Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, a los 80 años

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, falleció este domingo a los 80 años de edad, luego de presentar complicaciones de salud que provocaron su hospitalización de emergencia.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que el histórico narcotraficante murió alrededor de las 14:00 horas en el hospital privado Country 2000, ubicado en Guadalajara, a consecuencia de una falla orgánica múltiple.

Félix Gallardo había sido trasladado el pasado viernes 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande, donde permanecía recluido, después de presentar problemas respiratorios, baja oxigenación y alteraciones en su estado de conciencia.

Originario de Culiacán, Sinaloa, fue considerado una de las figuras más influyentes del narcotráfico mexicano durante las décadas de 1970 y 1980. Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”, encabezó el Cártel de Guadalajara, organización que consolidó importantes rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Su detención ocurrió el 8 de abril de 1989. Desde entonces permaneció privado de la libertad, cumpliendo condenas por delitos relacionados con el narcotráfico, acopio de armas y su responsabilidad en los asesinatos del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, ocurridos en 1985.

Durante sus últimos años, su estado de salud se deterioró considerablemente, por lo que sus abogados y familiares promovieron diversas solicitudes para que pudiera continuar cumpliendo sus condenas bajo prisión domiciliaria, sin que se concretara su traslado.

La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo cierra uno de los capítulos más importantes en la historia del narcotráfico mexicano, al tratarse de uno de los principales responsables de la consolidación de las estructuras criminales que posteriormente dieron origen a distintas organizaciones delictivas en el país.

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