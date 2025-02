Muere Paquita la del Barrio, emblemática cantante mexicana que le cantaba a los hombres

Lunes 17 de febrero de 2025

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como ’Paquita la del Barrio’, murió hoy 17 de febrero de 2025. La famosa cantante que se distinguió por catalogar a los hombres infieles como ’inútiles’ y ’ratas de dos patas’ hoy enluta al mundo de la música.

¿Quién fue Paquita la del Barrio?

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, nació un 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz. Fue hija de Aurora Barradas y Tomás Viveros; fue hermana de Viola Viveros Barradas.

Tuvo una infancia complicada debido a la pobreza. Desde los 12 años de edad sabía que le gustaba cantar y así lo deseba. Incluso, en los festivales de su escuela los maestros siempre pedían que deleitara a los presentes con su inigualable voz.

Sin embargo, tuvo que dejar la escuela debido a las carencias que había en su familia. Sólo acabó la primaria. Pese a todas las adversidades, la famosa siempre tenía en la mente ser exitosa y quizá aparecer en la pantalla grande como Pedro Infante.

Jamás creyó que sus deseos por dedicarse a la música se potencializarían debido a sus vivencias con el amor, desamor, maltrato y engaño.

Con tan solo 16 años de edad, Francisca Viveros Barradas, comenzó a trabajar en el gobierno municipal de Alto Lucero, Veracruz. Fue ahí en donde conoció a su primer esposo Miguel Gerardo, 30 años mayor. Tuvo dos hijos con él y con el tiempo se enteró que su amado era un hombre casado.

Durante esta relación, Paquita sufrió de maltrato hasta que decidió dejarlo e irse a la Ciudad de México con el fin de dedircarse a su carrera. La famosa viajó junto a su hermana Viola, crearon el dueto llamado Las Golondrinas.

La Fogata Norteña fue el sitio en donde pudieron realizar sus primeras presentaciones. En ese lugar, Paquita conoció a su segundo esposo Alfonso Martínez. Él solía ir a convivir con su jefe, por lo que se conocieron y tuvieron "amor a primera vista", según relató en entrevista para Gustavo Adolfo Infante.

Éste episodio de su vida fue el comienzo de una peculiar carrera rodeada de misterios y grandes anécdotas con respecto al amor. Y es que la decepción y las infidelidades no se hicieron esperar en este matrimonio.

Alfonso Martínez fue quien inspiró a la cantante para llamar ’inútil’ a los malos hombres.

De acuerdo con lo revelado por la cantante, en una ocasión ella estaba en el escenario interpretando Cheque en blanco de su álbum Desquítate conmigo de 1992, cuando "para variar", relató, su marido no había llegado al lugar como solía hacerlo.

"Se fue desde el viernes... sábado, y el domingo llegó… Entonces iba entrando al salón y estaba cantando, lo veo y me tocaba la música del estribillo y fue lo que se me ocurrió ’¿Me estás oyendo inútil? La gente empezó a reírse y se vieron los unos a los otros, y ya se me quedó".

Dolores que tuvo Paquita la del Barrio

Corría el año 1975, cuando se suscitó un parteaguas para la carrera de Paquita la del Barrio. La agrupación musical que tenía con su hermana se acabó, luego de que a su hermana le ofrecieran un contrato para ir de gira por Perú y Chile para cantar.

Paquita se separó de Viola y con ello decidió retirarse de la música, puso una fonda de comida mexicana con servicio de banquetes para fiestas.

Dos años después, en 1977 la famosa tuvo gemelos que a las dos semanas de nacidos murieron de forma inexplicable. Por si fuera poco, a los tres meses muere la madre de la cantante por diabetes.

Otro de los problemas familiares que han marcado la vida de Paquita la del Barrio fueron las discrepancias con sus hermana Viola, quien declaró haber sido violentada por la cantante. Y es que aseguró que presuntamente Paquita había intentado “acabar con su carrera”. Aunque se reconciliaron, los problemas y las polémicas siempre rondaron su relación.

Paquita la del Barrio y su faceta en la política

Como muchos artistas, Paquita incurrió en la política en 2021 cuando se postuló como pre candidata para Diputada Local de Veracruz por el partido Movimiento Ciudadano en contienda por el distrito local de Misantla, en medio de la controversia luego de declarar que ella no sabía mucho sobre política, como lo apuntó en conferencia de prensa:

"No sé a qué vengo aquí, yo sólo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar cómo manejar este asunto", aseguró aunque pidió no se le juzgara por su decisión de incursionar en la política.

Su breve aparición en el escenario político no brindó el éxito esperado, si no por el contrario, puso en la mira la participación de estrellas del espectáculos en los comicios del país.

Paquita la del Barrio y los famosos que cantaron con ella

Paquita la del Barrio compartió escenario con artistas de la talla de Juan Gabriel, Lupita D’Alessio, Vicente Fernández, Ricardo Arjona, Natalia Jiménez y el grupo Río Roma.

Fue en la entrega del Billboard 2021, al recibir el premio por su Trayectoria Artística cuando, al comenzar su discursó llamó “inútil” al boricua Bad Bunny, escena que se viralizó en redes sociales.

Sobre una posible colaboración con el reguetonero, que se presentará en el Estadio Azteca el diciembre de 2022, la intérprete de “Tres veces te engañé” señaló que sí le gusta la música de Bad Bunny.

Aseguró que llega a escuchar canciones del género urbano de vez en cuando en los restaurantes que visita. "Yo los escucho de vez en cuando, cuando voy a algún restaurant, a algún lugar así, los escucho, pero pues nada más”.