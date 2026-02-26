Muere Rubén Guerrero “El R1” durante operativo contra “El Mencho” en Tapalpa

Jueves 26 de febrero de 2026

Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1” o “El Láminas”, murió el pasado 22 de febrero durante el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, en el que también fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con reportes en redes sociales, el funeral de “El R1” se realizó de manera privada, presuntamente en el municipio de Tanhuato, donde sus restos fueron sepultados el 24 de febrero.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó la muerte del presunto operador del CJNG y señaló que el cuerpo fue inhumado en esa localidad.

“El R1” era hijo de “Tío Lako” y estaba identificado como uno de los hombres más cercanos a “El Mencho”. Se le señalaba como jefe del “Mando R” o “Fuerzas Especiales Mando R”, brazo armado vinculado al CJNG.

Autoridades federales lo consideraban un operador relevante dentro de la estructura criminal, con influencia en Jalisco y zonas limítrofes de Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y Guanajuato.

Su muerte ocurrió durante un enfrentamiento en un inmueble del fraccionamiento Tapalpa Country Club, donde fuerzas federales buscaban capturar a Oseguera Cervantes.

El operativo resultó en la neutralización de varios integrantes del CJNG, incluido su líder, marcando un golpe significativo contra la organización criminal.