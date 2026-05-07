Internacional

25.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 7 de mayo de 2026

Muere Ted Turner, fundador de CNN y creador de Cartoon Network, a los 87 años

Ted Turner, pionero de la televisión por cable y fundador de CNN, falleció a los 87 años, informó Turner Enterprises a través de un comunicado difundido la noche del 6 de mayo. La empresa señaló que el empresario murió rodeado de su familia, aunque no detalló oficialmente la causa del fallecimiento.

En 2018, Turner reveló públicamente que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa con síntomas similares al Parkinson y al Alzheimer.

Considerado una de las figuras más influyentes en la industria de los medios, revolucionó la televisión al lanzar en 1980 CNN, el primer canal de noticias las 24 horas del mundo.

Su imperio mediático también incluyó cadenas como Cartoon Network, TBS, Turner Classic Movies y TNT, consolidándolo como uno de los empresarios más innovadores de la televisión estadounidense.

Además de su legado en los medios, Turner fue propietario de los Atlanta Braves y de los Atlanta Hawks, ganó la America’s Cup en vela y destacó por su labor filantrópica.

En 1997 donó mil millones de dólares para crear la United Nations Foundation, convirtiéndose en uno de los filántropos más importantes de su generación.

Ted Turner deja un legado que transformó la manera de consumir noticias y entretenimiento a nivel global.

Asegura FGR más de 50 toneladas de precursores químicos en narcolaboratorio de Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Dictan prisión preventiva a mujer acusada por muerte de su hijo en Mexicali

Detienen a tres personas con droga durante operativo en Parral

Declaran culpable en EU a presunto integrante de La Nueva Familia Michoacana por tráfico de armas

Generará frente frío 49 viento fuerte, tolvaneras y lluvias en la entidad
Semar rescata a 11 náufragos y asegura cargamentos de cocaína en el Pacífico
Revelan nueva carta de “El Chapo”; niega crímenes violentos y acusa al gobierno mexicano
Alejandro Moreno pide a EU declarar a Morena como organización terrorista
Destaca Síndica Olivia Franco cultura de prevención tras participación en Simulacro Nacional 2026
Ven positivo ampliar plazo para trámites del Programa de Uso Eficiente del Agua
Incendio en Parque Tabasco deja cinco personas sin vida
Municipio realizará bacheo en ocho puntos de Chihuahua este jueves

Municipios

Más Noticias

Chihuahua registra la cuarta mayor inflación del país durante abril
Invertirá JCAS 57 millones de pesos para combatir desabasto de agua en Parral
México inicia diálogo comercial con Canadá rumbo a revisión del T-MEC