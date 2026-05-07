Muere Ted Turner, fundador de CNN y creador de Cartoon Network, a los 87 años

Jueves 7 de mayo de 2026

Ted Turner, pionero de la televisión por cable y fundador de CNN, falleció a los 87 años, informó Turner Enterprises a través de un comunicado difundido la noche del 6 de mayo. La empresa señaló que el empresario murió rodeado de su familia, aunque no detalló oficialmente la causa del fallecimiento.

En 2018, Turner reveló públicamente que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa con síntomas similares al Parkinson y al Alzheimer.

Considerado una de las figuras más influyentes en la industria de los medios, revolucionó la televisión al lanzar en 1980 CNN, el primer canal de noticias las 24 horas del mundo.

Su imperio mediático también incluyó cadenas como Cartoon Network, TBS, Turner Classic Movies y TNT, consolidándolo como uno de los empresarios más innovadores de la televisión estadounidense.

Además de su legado en los medios, Turner fue propietario de los Atlanta Braves y de los Atlanta Hawks, ganó la America’s Cup en vela y destacó por su labor filantrópica.

En 1997 donó mil millones de dólares para crear la United Nations Foundation, convirtiéndose en uno de los filántropos más importantes de su generación.

Ted Turner deja un legado que transformó la manera de consumir noticias y entretenimiento a nivel global.