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Miércoles 26 de agosto de 2026

Muere Tim Curry a los 80 años, icónico actor de “Eso” y “The Rocky Horror Picture Show”

Los Ángeles, California.- El actor británico Tim Curry falleció a los 80 años de edad en su residencia de Los Ángeles, de acuerdo con información difundida este miércoles. Hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente la causa de su muerte.

Curry construyó una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, convirtiéndose en una figura reconocida internacionalmente por personajes que marcaron distintas generaciones.

Uno de sus papeles más emblemáticos fue el del Dr. Frank-N-Furter en “The Rocky Horror Picture Show”, producción que con el paso de los años se convirtió en una película de culto y consolidó su popularidad.

También alcanzó gran reconocimiento por interpretar al aterrador Pennywise en la adaptación televisiva de It (“Eso”), basada en la novela de Stephen King. Su interpretación del payaso se convirtió en una de las imágenes más recordadas del género de terror.

A lo largo de su carrera participó además en producciones como “Home Alone 2: Lost in New York”, “Annie” y “The Hunt for Red October”, además de realizar numerosos trabajos de doblaje.

La muerte de Curry representa la despedida de uno de los actores británicos más reconocibles de su generación, cuyo trabajo dejó huella especialmente entre los seguidores del cine de culto y de terror.

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