Muere Toyohiro Akiyama, primer japonés en viajar al espacio

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Tokio, Japón.- Toyohiro Akiyama, reconocido como el primer japonés en viajar al espacio, falleció a los 84 años a causa de una hemorragia gastrointestinal baja, de acuerdo con información difundida por sus familiares.

Akiyama hizo historia en 1990, cuando viajó a bordo de una nave soviética hacia la estación espacial Mir, donde permaneció nueve días y realizó transmisiones en vivo para la cadena japonesa TBS, en la que se desempeñaba como periodista.

Tras abandonar el periodismo en 1995, se dedicó a la agricultura en Fukushima, actividad que tuvo que dejar después del terremoto y accidente nuclear de 2011. Posteriormente se incorporó a la docencia universitaria, labor que desempeñó hasta 2023.

Su histórica misión marcó un precedente para Japón y también lo convirtió en uno de los primeros periodistas en transmitir directamente desde el espacio.