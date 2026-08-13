Muere a los 33 años el exboxeador Prichard Colón

Jueves 13 de agosto de 2026

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón murió este jueves a los 33 años, más de una década después de sufrir las graves lesiones cerebrales que terminaron con su carrera deportiva y lo dejaron bajo cuidados permanentes.

La noticia fue confirmada por su padre, Richard Colón, mediante un mensaje publicado en redes sociales.

“Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo”, expresó.

Su padre relató además que uno de los deseos de Prichard era regresar a Puerto Rico de vacaciones y que había intentado hacerlo realidad.

“Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba, pero no se pudo”, señaló.

También agradeció las muestras de cariño y el respaldo recibido por la familia durante todos estos años, además de pedir que los mantengan en sus oraciones.

Una tragedia que marcó su vida desde 2015

La vida y carrera de Prichard Colón cambiaron drásticamente en octubre de 2015, durante un combate contra Terrel Williams.

Después de la pelea, Colón presentó graves problemas de salud y fue diagnosticado con una severa lesión cerebral. Permaneció en coma durante meses y las secuelas neurológicas pusieron fin a su trayectoria profesional.

Desde entonces necesitó asistencia para realizar sus actividades cotidianas y permaneció bajo el cuidado constante de su familia, que durante más de una década compartió públicamente parte de su proceso y evolución.

Antes de aquel combate, Colón era considerado una de las jóvenes promesas del boxeo puertorriqueño. Su historia trascendió el deporte y se convirtió en uno de los casos más recordados sobre los riesgos asociados al boxeo profesional.

Prichard Colón tenía 33 años.