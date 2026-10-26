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Lunes 26 de octubre de 2026

Muere adolescente de 15 años tras volcadura de RZR en Riva Palacio

Cuauhtémoc, Chih.– Un adolescente de 15 años de edad perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió durante la volcadura de un vehículo tipo RZR, registrada en un camino del Ejido La Noria, municipio de Riva Palacio.

Personal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente acudió hasta el kilómetro 39 de la brecha que conduce a La Noria, donde localizaron el cuerpo del menor mientras era trasladado a bordo de una camioneta pick up.

La víctima fue identificada como Samuel N. L., de 15 años, quien, de acuerdo con la información oficial, falleció mientras era trasladado para recibir atención médica debido a las diversas lesiones sufridas durante el accidente.

El percance ocurrió en el camino conocido como La Dalia, donde el vehículo recreativo en el que viajaba sufrió una volcadura.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley y continuar con las diligencias correspondientes.

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