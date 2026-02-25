Muere capitán de la Guardia Nacional tras explosión de coche-bomba en Jalisco

Miércoles 25 de febrero de 2026

El capitán Leonel Cardoso Gómez, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Aguascalientes, falleció el domingo en Jalisco tras la explosión de un vehículo con artefacto explosivo cuando acudía a prestar apoyo en San Juan de los Lagos.

De acuerdo con reportes policiales, alrededor de las 14:45 horas el mando recibió información sobre un convoy de civiles armados y se trasladó desde Aguascalientes hacia territorio jalisciense. En el trayecto, localizó una camioneta tipo pick-up oscura, de la cual descendieron dos hombres que huyeron a pie.

El capitán descendió de la patrulla y se aproximó a la unidad sospechosa, momento en el que se registró la explosión, generando una columna de humo visible a varios metros. En un video atribuido a los agresores se escucha a una persona decir “ya se pararon” y “aguanta”, segundos antes de la detonación.

El ataque ocurrió en el contexto de la ola de violencia desatada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal en Tapalpa. Según versiones preliminares, seguidores del grupo criminal también atacaron un cuartel de la Guardia Nacional en San Juan de los Lagos, donde hicieron estallar una pipa de gas.

En la conferencia matutina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 25 elementos de la Guardia Nacional murieron en distintos puntos del país durante las agresiones atribuidas al CJNG, sin detallar ubicaciones específicas.

Tras la explosión, tres elementos que acompañaban al capitán resultaron lesionados: la teniente Edereidian Milagros Juárez, de 29 años; el cabo Alejandro Omar Nuño Márquez, de 33; y el soldado Ricardo Cipriano Sánchez, de 24. Inicialmente fueron atendidos en un hospital de San Juan de los Lagos y posteriormente trasladados en un helicóptero de la Secretaría de Marina a Aguascalientes, donde quedaron internados en el Hospital Miguel Hidalgo. Su estado de salud fue reportado como estable.

Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido un posicionamiento oficial detallado sobre este ataque, ocurrido en medio de los operativos y reacciones violentas registradas en diversas entidades del país.