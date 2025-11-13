Muere el “penny”: Estados Unidos despide a la icónica moneda de un centavo tras 232 años en circulación

Jueves 13 de noviembre de 2025

El penny, la legendaria moneda estadounidense de un centavo, ha dejado oficialmente de existir. El Departamento del Tesoro anunció su “muerte” este miércoles en Filadelfia, después de 232 años de circulación, debido a su “irrelevancia económica y costo excesivo de producción”.

Según la dependencia, acuñar un penny costaba más de tres centavos, lo que hacía insostenible su fabricación. Además, su poder adquisitivo había desaparecido por completo: ya ni siquiera alcanzaba para comprar una “golosina de centavo”, su propósito original.

Los últimos ejemplares fueron acuñados este miércoles por la tarde en la Casa de Moneda de Filadelfia, en una ceremonia simbólica a la que asistieron funcionarios del Tesoro.

Una moneda con historia y cultura

Creado en 1793 bajo la supervisión de Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, el penny fue la moneda más longeva del país. En su anverso lució durante más de un siglo el rostro de Abraham Lincoln, mientras que su reverso cambió a lo largo del tiempo, mostrando desde coronas de trigo hasta el Lincoln Memorial.

Más allá de su valor económico, el centavo dejó una profunda huella cultural. Inspiró frases populares como “a penny saved is a penny earned” (“un centavo ahorrado es un centavo ganado”) y supersticiones como la de recogerlo del suelo para atraer buena suerte.

También apareció en películas, canciones y hasta calzado, como los clásicos penny loafers, mocasines que conservan su nombre gracias a la pequeña ranura diseñada para colocar un centavo.

El penny ya había mostrado señales de agotamiento en los últimos años. Se acumulaba en frascos, bandejas de tiendas o cajones olvidados, símbolo de una economía que avanzó más rápido que él. Finalmente, el expresidente Donald Trump firmó su desaparición en febrero de 2025, sellando su destino.

Aunque su producción ha cesado, se calcula que aún hay más de 250 mil millones de pennies en circulación. Permanecerán en uso hasta que se desgasten o sean retirados del mercado, mientras el país se adapta al redondeo de precios al múltiplo más cercano de cinco centavos.

El penny estadounidense se despide como un vestigio de otra época, recordando que incluso los símbolos más pequeños pueden tener una gran historia detrás.