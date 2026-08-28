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Viernes 28 de agosto de 2026

Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años

Oslo, Noruega.- El rey Harald V de Noruega falleció este viernes a los 89 años en el Hospital Nacional de Oslo, informó el Palacio Real. Era considerado el monarca de mayor edad de Europa.

Harald V ocupaba el trono desde 1991, tras la muerte de su padre, Olav V. Durante más de tres décadas encabezó una monarquía de carácter principalmente simbólico y fue una figura popular en la sociedad noruega.

Su historia estuvo marcada desde la infancia por la Segunda Guerra Mundial. A los tres años tuvo que abandonar Noruega junto con su madre y hermanas tras la ocupación nazi, refugiándose primero en Suecia y posteriormente en Estados Unidos. Regresó a su país en 1945.

Además de su trayectoria como monarca, Harald destacó por su afición a la navegación. Representó a Noruega en competencias olímpicas y consiguió importantes resultados internacionales en vela.

Tras su fallecimiento, su hijo Haakon se convierte automáticamente en el nuevo monarca de Noruega, de acuerdo con la línea de sucesión de la Casa Real.

Harfuch mantiene comunicación diaria con la DEA; le informó operativo contra “El Mencho”

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