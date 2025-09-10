México

Muere en extrañas circunstancias otro mando naval; suman dos en dos días

Puerto Peñasco, Sonora.— Por segundo día consecutivo, se reporta el fallecimiento de un alto mando de la Marina en circunstancias poco claras. Se trata del Capitán de Navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien hasta 2023 estuvo a cargo de la Aduana de Manzanillo, en Colima, uno de los puntos clave en las investigaciones por huachicol fiscal y contrabando en puertos mexicanos.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), el deceso ocurrió durante una “práctica de tiro real” en Puerto Peñasco, Sonora, donde el Capitán del Ángel estaba actualmente adscrito. La institución expresó su pesar por el fallecimiento y aseguró que brindará apoyo a los familiares conforme a la ley.

Este caso se suma a la reciente muerte del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ejecutado en noviembre de 2024 tras denunciar la existencia de una red de corrupción dentro de la Marina, presuntamente relacionada con robo de combustibles y tráfico de influencias en aduanas.

Asimismo, apenas esta semana se reportó la muerte del Capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado por haber recibido sobornos para permitir operaciones ilegales en Altamira. Según versiones preliminares, habría atentado contra su vida en su oficina.

Las muertes de estos mandos se dan en un contexto de creciente escrutinio sobre las actividades irregulares en el sistema portuario y aduanal del país, y podrían estar vinculadas con las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una red operada presuntamente por ex marinos en retiro.

