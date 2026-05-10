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Domingo 10 de mayo de 2026

Muere en prisión Carlos Cuevas Abundis “El Trompas”, exempresario originario de Delicias

Este sábado 10 de mayo, a las 11:40 horas, se confirmó el fallecimiento de Carlos Cuevas Abundis, conocido como “El Trompas”, originario de Delicias, Chihuahua.

Cuevas Abundis, de 62 años de edad, cumplía una condena de 50 años de prisión en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango, luego de haber sido sentenciado en diciembre de 2021 por el homicidio de dos de sus escoltas, quienes fueron localizados sin vida en enero de 2020.

De acuerdo con reportes preliminares, el interno presentaba problemas de salud desde tiempo atrás; sin embargo, su estado se agravó durante la noche del viernes. La mañana de este sábado fue reportado en condición crítica y horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

En su momento, el Gobierno Federal lo señaló por presuntos vínculos con actividades de delincuencia organizada y robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex), dentro de una supuesta red criminal con presunto alcance político. No obstante, dichas conexiones políticas no fueron acreditadas.

Antes de sus problemas legales, Carlos Cuevas Abundis fue considerado uno de los empresarios más influyentes de Delicias. Al frente de Transportes Cuevas, consolidó una importante presencia en el sector logístico regional.

Años después fundó la constructora McAllen, considerada una de las empresas más importantes que operaron en Delicias, participando en diversos proyectos que marcaron al sector de la construcción en la región.

Su trayectoria empresarial lo convirtió durante años en una figura relevante para la economía local, destacando por la generación de empleos y el impulso a inversiones en la zona. Su nombre también permaneció presente en distintos ámbitos de la vida pública del municipio.

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