El Estado

16.61°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de marzo de 2026

Muere estudiante tras accidente en secundaria de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Un menor de 14 años de edad falleció luego de sufrir un golpe en la cabeza de manera accidental con una estructura metálica mientras se encontraba en una clase de educación física en una secundaria del municipio de Cuauhtémoc.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, los hechos se registraron la tarde de ayer en la Escuela Secundaria Técnica 27, ubicada en la colonia Anáhuac, donde autoridades fueron notificadas sobre el accidente ocurrido dentro del plantel.

Según el reporte preliminar, durante la actividad física una portería cayó accidentalmente sobre el estudiante, impactándolo en la cabeza. En el lugar se le brindaron maniobras de reanimación, y posteriormente fue trasladado a un hospital; sin embargo, fue reportado sin signos vitales.

El menor fue identificado por un familiar con las iniciales L.A.R.S., de 14 años de edad, con domicilio en el seccional de Anáhuac.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento. Autoridades mantienen las investigaciones correspondientes sobre el accidente ocurrido en el plantel educativo.

EE.UU. advierte que puede enfrentar a cárteles sin apoyo de gobiernos latinoamericanos

