Muere hombre al rescatar a su hijo de canal de riego en Nuevo León

Jueves 21 de mayo de 2026

Nuevo León.- Un hombre perdió la vida ahogado luego de rescatar a su hijo de un canal de riego en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, informaron autoridades de emergencia.

La tragedia ocurrió en la comunidad Las Puentes, donde Sergio Luna, de 17 años de edad, resbaló accidentalmente y cayó al canal mientras realizaba labores de limpieza junto a su padre, identificado como Refugio Luna, de 52 años.

Al percatarse de que su hijo era arrastrado por la corriente, el hombre se lanzó de inmediato al agua para intentar salvarlo. Tras varios minutos de angustia, logró poner a salvo al joven y sacarlo del canal; sin embargo, el esfuerzo físico y la fuerza de la corriente impidieron que pudiera salir nuevamente.

Testigos del hecho solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia, generando una intensa movilización en la zona. Elementos de Protección Civil de Montemorelos y paramédicos de la Cruz Roja lograron rescatar al hombre del agua, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El hecho causó conmoción entre habitantes de la comunidad, quienes destacaron el acto de valentía del padre al arriesgar su vida para salvar a su hijo.