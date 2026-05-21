México

24.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 21 de mayo de 2026

Muere hombre al rescatar a su hijo de canal de riego en Nuevo León

Nuevo León.- Un hombre perdió la vida ahogado luego de rescatar a su hijo de un canal de riego en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, informaron autoridades de emergencia.

La tragedia ocurrió en la comunidad Las Puentes, donde Sergio Luna, de 17 años de edad, resbaló accidentalmente y cayó al canal mientras realizaba labores de limpieza junto a su padre, identificado como Refugio Luna, de 52 años.

Al percatarse de que su hijo era arrastrado por la corriente, el hombre se lanzó de inmediato al agua para intentar salvarlo. Tras varios minutos de angustia, logró poner a salvo al joven y sacarlo del canal; sin embargo, el esfuerzo físico y la fuerza de la corriente impidieron que pudiera salir nuevamente.

Testigos del hecho solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia, generando una intensa movilización en la zona. Elementos de Protección Civil de Montemorelos y paramédicos de la Cruz Roja lograron rescatar al hombre del agua, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El hecho causó conmoción entre habitantes de la comunidad, quienes destacaron el acto de valentía del padre al arriesgar su vida para salvar a su hijo.

Tras descarrilamiento, destinan 44 mdp para inspeccionar vías del Tren Interoceánico

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

UIF bloqueará cuentas de 22 personas ligadas a red de corrupción vinculada al narco: García Harfuch

EU finca cargos contra Raúl Castro por derribo de aeronaves en 1996

Participa regidora Isela Martínez en sesión de Red Emprende Chihuahua

Fortalece Lupita Borruel red de Casas de Enlace; está cerca de llegar a las 100 en Chihuahua
Dorados asegura la serie ante Caliente de Durango con cuadrangulares en la octava
Uno de los pilotos asesinados en Frisco vivía en Guadalupe y Calvo; investigan disputa criminal en la región
Posponen reunión entre Sheinbaum y Sara Carter, funcionaria antidrogas de EU
Invita Sedena a jóvenes de Chihuahua a integrarse al Servicio Militar encuadrado
Yesenia Reyes fortalece apoyo en salud con entrega de medicamentos en el Distrito 01
Alertan por posible desconexión masiva de líneas celulares en México
Productores y transportistas mantienen plantón tras diálogo con Segob

Municipios

Más Noticias

Bachearán en nueve zonas de Chihuahua este jueves
Alertan que gusano barrenador podría llegar a Texas en cuestión de días
Refuerzan seguridad en colonia Mirador con más vigilancia y patrullajes