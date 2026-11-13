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Viernes 13 de noviembre de 2026

Muere hombre atropellado en Santa Bárbara; conductor se da a la fuga

Un hombre perdió la vida la noche del jueves tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, sobre la carretera que conduce al municipio de Santa Bárbara, a la altura del sector conocido como la Y Griega.

El accidente fue reportado alrededor de las 20:20 horas al sistema de emergencias 911, luego de que ciudadanos alertaran sobre una persona inconsciente tendida sobre la cinta asfáltica.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y localizaron a la víctima. Posteriormente, paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones.

Los agentes acordonaron la zona y notificaron a la Agencia Estatal de Investigación, cuyos peritos realizaron el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo para las diligencias correspondientes.

La víctima permanece sin identificar oficialmente. Los primeros reportes únicamente señalaron que se trataba de un hombre con rasgos indígenas.

Hasta el momento, las autoridades no han localizado el vehículo involucrado ni a su conductor, quien escapó después del atropello. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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