Lunes 23 de noviembre de 2026

Un hombre de 32 años perdió la vida durante la madrugada de este lunes, luego de sufrir un accidente automovilístico en la carretera que comunica al campo 101 con La Quemada, en el municipio de Cuauhtémoc.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 2+600, donde fue localizado un vehículo Hyundai Accent, modelo 2005, color gris y sin placas de circulación, que había sufrido una volcadura.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

A pocos metros del automóvil fue encontrado el cuerpo de un hombre identificado por un familiar como Ignacio R., de 32 años, quien presentaba diversas lesiones.

Personal de las autoridades ministeriales realizó el levantamiento del cuerpo y ordenó su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias que provocaron la volcadura.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente quedó a cargo de las investigaciones correspondientes.