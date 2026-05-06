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Miércoles 6 de mayo de 2026

Muere hombre en hospital de Cuauhtémoc tras ingresar con golpes y quemaduras

Un hombre falleció en el Hospital Hospital Javier Ramírez Topete, luego de haber sido ingresado con múltiples golpes y quemaduras en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con los reportes, durante la jornada de ayer el masculino fue trasladado desde el municipio de Urique para recibir atención médica en Cuauhtémoc.

Sin embargo, al arribo de las autoridades al nosocomio, el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Personal médico informó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo, presuntamente provocado por un objeto contundente.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y tampoco se han dado a conocer detalles sobre cómo ocurrieron los hechos en Urique.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley, mientras las autoridades continúan con las indagatorias.

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