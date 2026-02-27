El Estado

Muere hombre tras balacera en Los Bajíos de San Francisco de Borja

Un hombre de 65 años perdió la vida tras resultar herido en una balacera registrada la tarde del jueves 26 de febrero en la localidad de Los Bajíos, en el municipio de San Francisco de Borja.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó que, a un costado de un vehículo sobre un camino de terracería, fue localizado el cuerpo de un masculino sin signos vitales.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Efrén O., quien presentaba múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

En la escena, las autoridades aseguraron un arma de fuego tipo escuadra calibre .38, así como dos cargadores. También fueron localizadas una pick up Dodge Ram color guinda con placas del estado de Chihuahua y una pick up Ford Lobo Lariat modelo 2004, color blanco, sin placas de circulación.

Personal de Servicios Periciales recogió diversos casquillos percutidos, al parecer de calibres .38, .223 y 7.62x39 milímetros.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Tras muerte de “El Mencho”, Anabel Hernández lanza señalamientos sobre presunto apoyo del CJNG a campaña presidencial

