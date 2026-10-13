Muere hombre tras incidente en montaña rusa Goliath de Six Flags Over Georgia

Martes 13 de octubre de 2026

Georgia, Estados Unidos.- Un hombre murió y varias personas resultaron heridas durante un incidente registrado este martes en la montaña rusa Goliath, ubicada en el parque Six Flags Over Georgia, en Austell, cerca de Atlanta.

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, testigos señalaron que la víctima habría caído de la atracción, aunque las autoridades todavía no han confirmado oficialmente cómo ocurrió el accidente ni qué provocó la caída.

El hecho generó una amplia movilización de los cuerpos de emergencia y obligó a detener la operación de la montaña rusa. Algunos pasajeros quedaron varados temporalmente en las vías y posteriormente fueron evacuados por personal del parque.

La Goliath es una de las principales atracciones del recinto, con una altura aproximada de 61 metros y velocidades que alcanzan hasta 113 kilómetros por hora.

Un portavoz de Six Flags expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que la empresa colabora con las autoridades encargadas de la investigación.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad de la persona fallecida ni la causa exacta del incidente. La compañía también indicó que brinda apoyo a visitantes y trabajadores que resultaron afectados.