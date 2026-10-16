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Viernes 16 de octubre de 2026

Muere influencer surcoreana tras desplomarse a 500 metros de la meta en maratón

Seúl, Corea del Sur.- La influencer y corredora surcoreana Yoo Ji-won, de 25 años, falleció después de desplomarse cuando se encontraba a unos 500 metros de la meta durante la Seoul Race.

El incidente ocurrió la mañana del 11 de octubre, cuando la joven participaba en la competencia acompañada de otros corredores.

De acuerdo con la organización, alrededor de las 8:49 horas la participante se desvaneció cerca de la línea de meta. Paramédicos acudieron para brindarle atención y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde falleció horas después.

La organización de la carrera no reveló públicamente la identidad de la corredora; sin embargo, un amigo cercano confirmó posteriormente a través de redes sociales que se trataba de Yoo Ji-won.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su muerte.

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