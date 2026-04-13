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Chihuahua, Chihuahua

Lunes 13 de abril de 2026

Muere jinete tras accidente en rodeo en instalaciones de la Unión Ganadera

Un joven de 21 años, identificado como Eluid Aranda Romero, originario de Coahuila, falleció durante los primeros minutos de este lunes tras sufrir un accidente en un evento de rodeo realizado en la arena de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh).

De acuerdo con los primeros reportes, el joven participaba como jinete cuando el toro que montaba lo derribó de manera violenta, proyectándolo contra el suelo. Posteriormente, el animal —con un peso superior a los 500 kilogramos— lo golpeó en la cabeza, provocándole lesiones de gravedad.

Tras el incidente, fue auxiliado por paramédicos en el lugar y trasladado de emergencia a un hospital particular de la ciudad, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas.

Ante estos hechos, autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente, por lo que se abrió la carpeta de investigación.

El suceso ha generado consternación entre asistentes y participantes del evento, al tratarse de una actividad de alto riesgo que requiere estrictas medidas de seguridad.

Emite Protección Civil aviso preventivo por fuertes vientos y tolvaneras en el estado

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