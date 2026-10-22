Muere joven de 28 años tras golpiza en Riberas de Sacramento

Jueves 22 de octubre de 2026

Un joven de 28 años murió la mañana de este jueves en las instalaciones de la Cruz Roja de Paseos de Chihuahua, luego de haber resultado gravemente lesionado tras una presunta golpiza en la colonia Riberas de Sacramento.

La víctima fue identificada como Adrián Armando Bautista Polvón.

De acuerdo con información preliminar, amigos del joven lo trasladaron inicialmente hasta su domicilio debido a las lesiones que presentaba. Posteriormente, su padre decidió llevarlo a la Cruz Roja para que recibiera atención médica.

Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el joven perdió la vida a consecuencia de las lesiones, por lo que personal de la Policía Municipal del Distrito Colón y de la Fiscalía General del Estado acudió a las instalaciones médicas.

Peritos realizaron las diligencias correspondientes y recabaron información para integrar una carpeta de investigación que permita esclarecer las circunstancias de la agresión e identificar a los posibles responsables.