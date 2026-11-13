Muere joven de 28 años tras incendio provocado por calentón de leña en Bocoyna

Viernes 13 de noviembre de 2026

Un hombre de 28 años perdió la vida tras registrarse un incendio al interior de su vivienda, presuntamente originado por un calentón de leña, en la comunidad de Kirichiravo, perteneciente al ejido de San Luis de Majimachi, municipio de Bocoyna.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó que elementos de investigación localizaron el cuerpo sin vida de la víctima, quien presentaba quemaduras de tercer grado en distintas partes del cuerpo.

El fallecido fue identificado por un familiar como Jaime L. R., de 28 años, quien presuntamente se quedó dormido cerca del calentón mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se propagó dentro de la vivienda y el hombre no logró salir del inmueble.

Personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.