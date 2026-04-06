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Lunes 6 de abril de 2026

Muere matador retirado por cornada antes de corrida en Málaga

Ricardo Ortiz, matador retirado de 51 años, falleció el viernes tras sufrir una cornada mientras manejaba toros en los corrales de la plaza de Málaga, horas antes de la tradicional Corrida Picassiana, informó la empresa organizadora, Lances de Futuro.

El incidente ocurrió cuando uno de los toros lo embistió y le provocó heridas que causaron su muerte, detalló la organización en un comunicado. Pese a la tragedia, la corrida —para la cual se habían agotado las entradas— se realizó el sábado, e inició con un homenaje y un minuto de silencio en memoria del torero.

Ortiz, quien seguía los pasos de su padre, el matador Manuel Ortiz Benítez, comenzó su carrera en Málaga en la década de 1990 y, tras su retiro, trabajaba con Lances de Futuro en la gestión de eventos taurinos, incluida la Corrida Picassiana.

Este espectáculo, inspirado en la obra y afición de Pablo Picasso, se celebra cada año en la Plaza de Toros La Malagueta, recinto con capacidad para más de 9 mil espectadores y utilizado desde 1876.

La tauromaquia, fuertemente arraigada en España, vive actualmente un periodo de división social y debate político. Su popularidad ha disminuido en los últimos años, mientras sectores conservadores la defienden como parte esencial de la identidad española y grupos de izquierda, así como organizaciones animalistas, la denuncian como una práctica cruel.

Cada año mueren alrededor de 180 mil toros en espectáculos taurinos, según Humane World for Animals. Aunque las lesiones en toreros son comunes, las muertes no lo son tanto: en 2016, un torero de 29 años murió tras una cornada; y en 2017, el español Iván Fandiño falleció durante una corrida en Francia, la primera muerte en ese país en casi un siglo.

Lances de Futuro no pudo ser contactada de inmediato el domingo para más declaraciones.

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