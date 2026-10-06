Muere mujer de 66 años tras ingresar con golpes a unidad médica en Urique

Martes 6 de octubre de 2026

Urique, Chih.- Una mujer de 66 años perdió la vida la mañana del lunes 5 de octubre mientras recibía atención médica en la Unidad Médica IMSS Bienestar de San Rafael, municipio de Urique, luego de ser trasladada con diversas lesiones.

Personal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente acudió a la institución médica, donde localizó el cuerpo de la mujer, identificada como Isabel B. V.

De acuerdo con el reporte del personal médico, la mujer ingresó inconsciente y presentaba golpes en la cabeza y en ambos brazos, por lo que no fue posible recabar su declaración.

Las lesiones, de acuerdo con la información preliminar, habrían sido provocadas con un objeto cortocontundente.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, a fin de determinar con precisión la causa de muerte.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que la mujer resultó lesionada y determinar posibles responsabilidades.