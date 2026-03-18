Muere mujer en volcadura en carretera de Bachíniva; hay un lesionado

Miércoles 18 de marzo de 2026

Una mujer perdió la vida la madrugada de este miércoles tras un accidente vehicular tipo volcadura registrado en el tramo carretero de Óscar Soto Máynez hacia Bachíniva, a la altura del rancho Robles.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en el lugar fue localizado un vehículo sedán marca Pontiac, color dorado y sin placas de circulación, con severos daños a un costado de la carretera.

A unos 10 metros de la unidad se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer, identificada de manera preliminar como Kenia Gisel G. C., de 23 años de edad.

En el mismo hecho, un hombre identificado como Alexis Yoan T. G. resultó lesionado y fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuauhtémoc para recibir atención médica.

El cuerpo de la víctima fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.