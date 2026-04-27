El Estado

17.73°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 27 de abril de 2026

Muere mujer tras volcadura en brecha de Cuauhtémoc

Una mujer perdió la vida la noche del sábado 25 de abril tras sufrir una volcadura en una brecha de terracería que conecta los campos 16 y 19 de la colonia Manitoba, en el municipio de Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en el lugar fue localizado un vehículo tipo SUV, marca Ford Edge modelo 2011, color negro y sin placas, el cual se encontraba volcado al interior de un canal de riego.

En la escena, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer, quien fue identificada como Norma Liliana Q. L., de 42 años de edad, con domicilio en la colonia Presidentes.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Marina detiene a “El Jardinero”, operador ligado a “El Mencho” en Nayarit

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Chihuahua Capital sede del 5° Encuentro Estatal de Síndicas y Síndicos

De Spokane a México: muere agente de la CIA tras operativo antidrogas en Chihuahua

Cerrarán campaña del Croquetón en Plaza de Armas

Se reúnen Isela Martínez y el Comisario Salas con vecinos de la Colonia Campesina
Reportan retiro de visa a gobernador de Sinaloa; no hay confirmación oficial
Investigan feminicidio en Reynosa tras violento ataque en restaurante
Sheinbaum pide esperar información sobre presencia de la CIA y evitar politizar el tema
Cerrarán campaña del Croquetón en Plaza de Armas
Cruz Azul golea a Necaxa y cierra el torneo como tercer lugar
Mueren dos personas al practicar kayak en presa de Coahuila
Eliminarán comisiones en gasolina; usuarios ahorrarán en cada carga

Municipios

Más Noticias

Localizan sin vida al cuarto minero tras derrumbe en Sinaloa
De Spokane a México: muere agente de la CIA tras operativo antidrogas en Chihuahua
México logra superávit comercial en marzo y reduce déficit trimestral