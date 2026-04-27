Muere mujer tras volcadura en brecha de Cuauhtémoc

Lunes 27 de abril de 2026

Una mujer perdió la vida la noche del sábado 25 de abril tras sufrir una volcadura en una brecha de terracería que conecta los campos 16 y 19 de la colonia Manitoba, en el municipio de Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en el lugar fue localizado un vehículo tipo SUV, marca Ford Edge modelo 2011, color negro y sin placas, el cual se encontraba volcado al interior de un canal de riego.

En la escena, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer, quien fue identificada como Norma Liliana Q. L., de 42 años de edad, con domicilio en la colonia Presidentes.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.