Muere operador de maquinaria pesada en la mina Milpillas de Cusihuiriachi

Lunes 23 de febrero de 2026

Cusihuiriachi, Chih.– La tarde del sábado 21 de febrero de 2026, un hombre perdió la vida tras un accidente al operar maquinaria pesada en la mina Milpillas.

De acuerdo con los reportes, Carlos Desiderio P. L., de 66 años y residente de la ciudad de Cuauhtémoc, maniobraba un Bulldozer cuando perdió el control de la unidad y cayó hacia un barranco, sufriendo múltiples lesiones.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y determinar las causas exactas del deceso.