Muere soldado de la Guardia Nacional de EE.UU. en balacera en Gran Morelos; era una víctima colateral

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Un trágico incidente registrado durante los festejos patrios en Gran Morelos dejó como saldo la muerte de Gilberto Arana Granados, un joven de 25 años y elemento activo de la Guardia Nacional de Estados Unidos, quien se encontraba en el lugar como parte de una visita familiar.

De acuerdo con Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Estado, el soldado estadounidense fue una víctima colateral, ya que no tenía vínculo alguno con los grupos involucrados en el enfrentamiento. "Él se encontraba en un festejo familiar cuando se desató la balacera. No tenía nada que ver con el conflicto", explicó el funcionario.

Viajó para pedir matrimonio

El joven militar, identificado como Gilberto Arana Granados, había viajado desde Estados Unidos a Chihuahua con la intención de proponerle matrimonio a su novia, según confirmaron autoridades. Su visita coincidió trágicamente con el tiroteo ocurrido la noche del domingo durante una fiesta por las fiestas patrias en la comunidad.

Sin contacto oficial con EE.UU., por ahora

El secretario Loya señaló que hasta el momento no se ha entablado comunicación directa con las agencias estadounidenses respecto al fallecimiento del soldado, aunque se espera que en las próximas horas se abra el canal institucional correspondiente para intercambiar información y colaborar en el esclarecimiento del caso.

También subrayó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no es la instancia responsable de notificar a las autoridades de EE.UU., por lo que el proceso seguirá a través de las vías diplomáticas formales.

Masacre en Gran Morelos

La muerte de Gilberto Arana Granados es parte del saldo de una masacre ocurrida la noche del domingo, durante un baile en el marco de las fiestas patronales. Se reportaron al menos seis personas fallecidas y varias heridas.

Las autoridades han indicado que el enfrentamiento se originó por una disputa entre familias de la localidad, aunque aún no se confirma si los participantes están ligados a grupos delictivos. Lo que sí se ha revelado es que se trata de personas prominentes dentro de la comunidad, con presuntos conflictos previos que escalaron de forma violenta.

Investigación en curso

Hasta el momento, no hay personas detenidas, aunque las investigaciones siguen su curso para identificar plenamente a los responsables. Las autoridades estatales y federales mantienen presencia en la zona para evitar nuevas confrontaciones.

El fallecimiento del joven militar estadounidense ha generado consternación tanto a nivel local como internacional, y se espera una pronta reacción del gobierno estadounidense tras el esclarecimiento de los hechos.