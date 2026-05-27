Muere trabajador tras caer de séptimo piso en construcción cerca de Distrito Uno

Miércoles 27 de mayo de 2026

Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida la mañana de este martes luego de caer desde el séptimo piso de un edificio en construcción ubicado en las inmediaciones de Distrito Uno, al norte de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sufrió un severo traumatismo craneoencefálico tras impactarse contra el suelo, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El accidente ocurrió cerca de la avenida Francisco Villa, donde agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área para preservar la escena y facilitar las labores de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del fallecido ni las causas exactas que provocaron la caída. Personal de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo.

El hecho generó movilización de cuerpos de emergencia y expectación entre trabajadores y personas que transitaban por la zona.