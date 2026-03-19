Mueren cinco trabajadores en incendio en Dos Bocas; persisten fallas estructurales en la refinería

Jueves 19 de marzo de 2026

Paraíso, Tabasco.- La muerte de cinco trabajadores a causa de un incendio de hidrocarburo registrado el pasado martes en las inmediaciones de la refinería Dos Bocas volvió a poner en evidencia los problemas estructurales que han marcado el desarrollo de esta obra estratégica.

El siniestro se suma a una serie de señalamientos sobre deficiencias en la planeación y ejecución del proyecto, el cual —de acuerdo con diversos antecedentes— inició su construcción sin contar con estudios ambientales completos ni con infraestructura adecuada de drenaje, lo que ha provocado inundaciones recurrentes en la zona.

Desde 2008, un estudio de viabilidad del Instituto Mexicano del Petróleo advirtió sobre los riesgos del terreno en Paraíso, señalando que la destrucción de manglares y la baja elevación del área representaban un alto riesgo para la instalación de una refinería.

Pese a estas alertas, en junio de 2019 se lanzó una invitación restringida a seis empresas internacionales para la construcción del complejo; sin embargo, el proceso quedó desierto, luego de que las compañías consideraran inviable cumplir con el presupuesto máximo de 8 mil millones de dólares y el plazo de tres años.

Ante ello, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador asignó la obra a la Secretaría de Energía y a Pemex, fijando su inauguración para julio de 2022.

Las obras comenzaron el 2 de junio de 2019 sin contar aún con la Manifestación de Impacto Ambiental, documento que posteriormente confirmó afectaciones ecológicas y riesgos en la zona. La primera inundación se registró en agosto de 2021, mientras la construcción seguía en curso. A pesar de ello, los contratos para obras de drenaje y cárcamos se concretaron hasta mediados y finales de 2022.

En cuanto a su operación, la refinería no ha alcanzado las metas proyectadas. Aunque se estimaba que para 2023 produciría 340 mil barriles diarios de petróleo, hasta ahora apenas ha logrado alrededor de 104 mil barriles por día.

El reciente accidente reaviva el debate sobre la seguridad, viabilidad y desempeño de una de las obras energéticas más emblemáticas del país.