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Viernes 15 de mayo de 2026

Mueren cinco turistas italianos durante inmersión en Las Maldivas

Cinco turistas originarios de Italia fallecieron mientras realizaban una inmersión de buceo en aguas profundas en Maldivas, informaron medios internacionales y autoridades locales.

La tragedia ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando el grupo exploraba una cueva submarina a aproximadamente 50 metros de profundidad.

Las víctimas fueron identificadas como:

Monica Montefalcone, profesora de biología marina en la Universidad de Génova
Giorgia Sommacal, hija de Montefalcone
Muriel Oddenino
Gianluca Benedetti
Federico Gualtieri

Hasta el momento, autoridades han logrado recuperar solo uno de los cuerpos, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar a las demás víctimas.

El caso ya es investigado por autoridades locales para determinar las causas exactas del accidente.

De manera preliminar, versiones extraoficiales señalan que el incidente podría estar relacionado con una posible falla en los tanques de oxígeno mientras el grupo exploraba las cuevas submarinas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Maldivas es considerado uno de los destinos turísticos más populares del mundo para actividades de buceo debido a sus arrecifes de coral, complejos turísticos de lujo y recorridos especializados en exploración marina.

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