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Lunes 27 de abril de 2026

Mueren dos personas al practicar kayak en presa de Coahuila

Dos hombres fallecieron tras caer al agua mientras practicaban kayak en la Presa de la Amistad, informaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron el 26 de abril, cuando ambos participantes se encontraban en la competencia y, por causas aún no precisadas, volcaron en sus embarcaciones. Testigos y otros competidores intentaron rescatarlos sin éxito.

Tras el reporte, cuerpos de emergencia acudieron al lugar y localizaron minutos después los cuerpos, confirmando que ambos murieron por ahogamiento.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las víctimas. Autoridades también investigan si el evento contaba con medidas de seguridad adecuadas, como personal de rescate o protocolos de atención ante emergencias.

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