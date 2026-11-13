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Viernes 13 de noviembre de 2026

Mueren dos personas y tres agentes de la FGR resultan heridos en choque rumbo a Parral

Un accidente automovilístico registrado la mañana de este viernes sobre la carretera vía corta Parral-Chihuahua dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y varios lesionados, entre ellos tres elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

El percance ocurrió entre las comunidades de Santa Cruz de Villegas y Zapién, donde se vieron involucrados tres vehículos, lo que provocó una importante movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

En el lugar fue localizada una camioneta RAM 700 blanca, volcada fuera de la carretera y con la cabina destrozada. En su interior quedó prensado el cuerpo de un hombre sin vida.

Asimismo, dentro de un automóvil color guinda, que presentaba daños considerables, fue encontrada una segunda víctima mortal.

A pocos metros se encontraba una camioneta RAM azul volcada sobre uno de sus costados, en la que viajaban tres agentes activos de la FGR, quienes fueron auxiliados y trasladados a un hospital debido a las lesiones que presentaban.

Paramédicos de la Cruz Roja, personal de rescate urbano, policías municipales, elementos de la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para atender la emergencia.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente y las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las causas del accidente.

La Guardia Nacional realizará los peritajes correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

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