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Viernes 23 de octubre de 2026

Mueren dos soldados israelíes en ataque armado en Cisjordania; Netanyahu anuncia operación en Hebrón

Jerusalén, Israel.– Dos soldados israelíes murieron y otros tres resultaron heridos durante un ataque armado registrado este viernes cerca de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, informó el Ejército de Israel. Los dos atacantes palestinos también murieron durante el enfrentamiento.

Las víctimas fueron identificadas como Ron Yonatan Roytman, de 23 años, y Yuval Shai Svilem, de 20. El ataque ocurrió cerca del cruce de Yehuda, donde los agresores habrían llegado armados con un fusil M16 y una pistola.

De acuerdo con la versión militar israelí, se produjo un intercambio de disparos durante aproximadamente 20 minutos hasta que ambos atacantes fueron abatidos. Israel afirmó que los soldados impidieron que avanzaran hacia una zona donde podían atacar a civiles.

Tras los hechos, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó acordonar Hebrón y preparar una operación de seguridad en la zona de donde procedían los atacantes.

Netanyahu adelantó que las fuerzas israelíes realizarán operaciones casa por casa, buscarán armas y actuarán contra lo que calificó como infraestructura terrorista.

El ataque ocurre en un momento de alta tensión política y de seguridad, a pocos días de que los israelíes acudan a las urnas para decidir la continuidad de Netanyahu al frente del Gobierno.

El primer ministro convocó además a una reunión de emergencia con su Gabinete de Seguridad y responsables de las principales agencias militares y de inteligencia, y responsabilizó a Hamás por el ataque.

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