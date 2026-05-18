Mueren jugador de Faraones y su esposa por presunta intoxicación en Nuevo Casas Grandes

Lunes 18 de mayo de 2026

La comunidad de Nuevo Casas Grandes y el entorno del Campeonato Estatal de Beisbol de Chihuahua se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento del jugador de Faraones de Nuevo Casas Grandes, Teodoro Alejandro Higuera Chávez, de 22 años, y de su esposa Yessenia Torres, de 19 años.

De acuerdo con el informe de la Agencia Estatal de Investigación, ambos fueron localizados sin vida en un complejo de departamentos ubicado en la zona Centro del municipio, presuntamente por una intoxicación por monóxido de carbono derivada de un calentador de agua instalado de manera deficiente en el área del baño.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 3:06 de la madrugada en el departamento número 6 de unos condominios ubicados sobre la calle Juan Mata Ortiz, en el cruce con el callejón Manuel Ochoa.

Paramédicos y familiares intentaron brindar auxilio y realizar maniobras de reanimación; sin embargo, la pareja ya no contaba con signos vitales.

El padre del pelotero realizó la identificación oficial ante agentes de la Unidad de Delitos Contra la Vida, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicar las necropsias correspondientes.

Tras conocerse la noticia, la Quinta Zona determinó suspender el tercer juego de la serie inaugural ante los Soles de Ojinaga.

La tragedia también ha generado conmoción por el legado familiar del jugador, ya que era nieto de Teodoro Higuera Valenzuela, histórico lanzador que inició su carrera profesional precisamente con Faraones en 1976 y posteriormente llegó a las Grandes Ligas con los Milwaukee Brewers en 1985.

Autoridades locales reiteraron el llamado a revisar instalaciones de gas doméstico para prevenir accidentes similares, especialmente luego de que en 2022 otro jugador del mismo equipo falleciera en circunstancias similares.

Por su parte, la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Edith Escárcega Escontrías, expresó sus condolencias a la familia y a la comunidad deportiva por esta pérdida.