Deportes

20.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 18 de mayo de 2026

Mueren jugador de Faraones y su esposa por presunta intoxicación en Nuevo Casas Grandes

La comunidad de Nuevo Casas Grandes y el entorno del Campeonato Estatal de Beisbol de Chihuahua se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento del jugador de Faraones de Nuevo Casas Grandes, Teodoro Alejandro Higuera Chávez, de 22 años, y de su esposa Yessenia Torres, de 19 años.

De acuerdo con el informe de la Agencia Estatal de Investigación, ambos fueron localizados sin vida en un complejo de departamentos ubicado en la zona Centro del municipio, presuntamente por una intoxicación por monóxido de carbono derivada de un calentador de agua instalado de manera deficiente en el área del baño.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 3:06 de la madrugada en el departamento número 6 de unos condominios ubicados sobre la calle Juan Mata Ortiz, en el cruce con el callejón Manuel Ochoa.

Paramédicos y familiares intentaron brindar auxilio y realizar maniobras de reanimación; sin embargo, la pareja ya no contaba con signos vitales.

El padre del pelotero realizó la identificación oficial ante agentes de la Unidad de Delitos Contra la Vida, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicar las necropsias correspondientes.

Tras conocerse la noticia, la Quinta Zona determinó suspender el tercer juego de la serie inaugural ante los Soles de Ojinaga.

La tragedia también ha generado conmoción por el legado familiar del jugador, ya que era nieto de Teodoro Higuera Valenzuela, histórico lanzador que inició su carrera profesional precisamente con Faraones en 1976 y posteriormente llegó a las Grandes Ligas con los Milwaukee Brewers en 1985.

Autoridades locales reiteraron el llamado a revisar instalaciones de gas doméstico para prevenir accidentes similares, especialmente luego de que en 2022 otro jugador del mismo equipo falleciera en circunstancias similares.

Por su parte, la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Edith Escárcega Escontrías, expresó sus condolencias a la familia y a la comunidad deportiva por esta pérdida.

Bloquea UIF cuentas de Rubén Rocha y otros implicados en solicitud de extradición de EU

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Bloquea UIF cuentas de Rubén Rocha y otros implicados en solicitud de extradición de EU

Alertan por índice UV extremo en Chihuahua; recomiendan evitar exposición al sol

Confirman detención en EU de exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez

Viralizan agresión a adulto mayor durante marcha en Chihuahua; exigen identificar al responsable
Pronostican día caluroso en Chihuahua con máxima de 35 grados
Detención de exfuncionario de Sinaloa impactará marcha de Morena en Chihuahua: Daniela Álvarez
Detienen a exsecretario de Finanzas de Sinaloa; sería el segundo exfuncionario requerido por EU
Gerardo Mérida Sánchez ya aparece en registro de detenidos de Estados Unidos
Confirman detención en EU de exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez
Reconoce Olivia Franco labor docente y destaca programas educativos en beneficio de estudiantes
Alertan por índice UV extremo en Chihuahua; recomiendan evitar exposición al sol

Municipios

Más Noticias

Morena solicitó apoyo vial para marcha del sábado; autoridades esperan movilización pacífica
Mueren cinco turistas italianos durante inmersión en Las Maldivas
¿Nunca has declarado ante el SAT? Esto es lo que podría pasar