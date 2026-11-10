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Martes 10 de noviembre de 2026

Mujer da a luz dentro de una camioneta en carretera de Delicias

Delicias, Chih.- Una mujer dio a luz a su bebé mientras viajaba a bordo de una camioneta sobre la Calzada del Charro, en el municipio de Delicias, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer se trasladaba en una camioneta Chevrolet desde la comunidad de La Quemada hacia el centro de Delicias.

Durante el trayecto, a la altura de una gasolinera ubicada junto a un fraccionamiento, comenzó con labores de parto, por lo que el nacimiento ocurrió en el interior del vehículo antes de que pudiera llegar a un hospital.

Personas que se encontraban en las inmediaciones, así como transportistas que circulaban por el lugar, se percataron de la situación y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Tras recibir el reporte, elementos policiales y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a la madre y al recién nacido.

Los socorristas realizaron una valoración inicial de ambos y, una vez que se encontraban estables, procedieron a trasladarlos a un hospital para una revisión médica más completa.

El acontecimiento generó expectación entre quienes transitaban por la zona, debido a las circunstancias en las que ocurrió el nacimiento.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la madre ni sobre el estado de salud posterior de ambos, aunque se informó que fueron estabilizados antes de su traslado al centro médico.

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