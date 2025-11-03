Mujer fallece durante vuelo de Chihuahua a Mazatlán

Lunes 3 de noviembre de 2025

Un vuelo comercial que partió de la ciudad de Chihuahua con destino a Mazatlán terminó en tragedia, luego de que una pasajera perdiera la vida durante el trayecto, sin que nadie a bordo se percatara de lo ocurrido hasta el aterrizaje.

De acuerdo con los primeros reportes, al arribar al aeropuerto de Mazatlán y comenzar el descenso de los pasajeros, una mujer permaneció inmóvil en su asiento, lo que llamó la atención de la tripulación. Al acercarse para verificar su estado, constataron que no respondía y ya no presentaba signos vitales.

Minutos más tarde, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado para su identificación y entrega a los familiares.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la mujer, ni se ha precisado si era originaria de Chihuahua o de Mazatlán.

Las autoridades correspondientes ya investigan las circunstancias del fallecimiento, aunque de manera preliminar no se reportaron indicios de violencia a bordo del vuelo.