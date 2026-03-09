Multan a organizadores de concierto por interpretación de narcocorridos en el Polifórum de Santa Rita

Lunes 9 de marzo de 2026

Autoridades municipales informaron que durante el concierto del cantante Víctor Mendivil, realizado el pasado fin de semana en el Polifórum de Santa Rita, se detectó la interpretación de canciones con contenido de apología del delito, conocidos comúnmente como narcocorridos.

De acuerdo con el reporte de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, durante el espectáculo se interpretó música que hace referencia a actividades delictivas y violencia contra la mujer, lo cual contraviene la normatividad municipal vigente para eventos públicos.

Ante esta situación, las autoridades levantaron un acta administrativa y determinaron que los organizadores deberán realizar un depósito en garantía de 6 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 762 mil 515 pesos, mientras se lleva a cabo el proceso de calificación de la sanción correspondiente.

Los responsables del evento cuentan con cinco días hábiles para atender el procedimiento administrativo y presentar los argumentos que consideren pertinentes ante la autoridad municipal.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará aplicando estas medidas para evitar la promoción de contenidos que hagan apología del delito, así como para garantizar que los espectáculos públicos se desarrollen dentro del marco legal y con respeto a la seguridad y convivencia social.