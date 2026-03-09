Chihuahua

19.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

Multan a organizadores de concierto por interpretación de narcocorridos en el Polifórum de Santa Rita

Autoridades municipales informaron que durante el concierto del cantante Víctor Mendivil, realizado el pasado fin de semana en el Polifórum de Santa Rita, se detectó la interpretación de canciones con contenido de apología del delito, conocidos comúnmente como narcocorridos.

De acuerdo con el reporte de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, durante el espectáculo se interpretó música que hace referencia a actividades delictivas y violencia contra la mujer, lo cual contraviene la normatividad municipal vigente para eventos públicos.

Ante esta situación, las autoridades levantaron un acta administrativa y determinaron que los organizadores deberán realizar un depósito en garantía de 6 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 762 mil 515 pesos, mientras se lleva a cabo el proceso de calificación de la sanción correspondiente.

Los responsables del evento cuentan con cinco días hábiles para atender el procedimiento administrativo y presentar los argumentos que consideren pertinentes ante la autoridad municipal.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará aplicando estas medidas para evitar la promoción de contenidos que hagan apología del delito, así como para garantizar que los espectáculos públicos se desarrollen dentro del marco legal y con respeto a la seguridad y convivencia social.

Trump critica a México por violencia de cárteles; Sheinbaum llama a mantener “cabeza fría”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen en Guanajuato a presunto operador del Cártel del Golfo buscado por el ICE

Condenan a 30 años de prisión a profesor por abuso sexual de dos menores en Chihuahua

Suspenden a juez Manuel Jurado Torres tras polémica por reclasificación de feminicidio

Ordenan reabrir investigación contra agentes de la Policía Estatal por presuntas irregularidades
Maru Campos encabeza Mesa Estatal de Seguridad
Denuncian acoso sexual y laboral en Seguridad Pública de Parral
Condenan a mexicano a 7 años de prisión por tráfico de armas hacia México
Entrega SDR más de 40 mil árboles frutales del programa Cuenta Conmigo en el Campo
Detienen en Chihuahua a presunto implicado en desaparición forzada
Morena perfila candidaturas en Chihuahua; Pérez Cuéllar suena para la gubernatura
Regidores del PAN y PRD entregan papa y apoyos en más de 12 colonias

Municipios

Más Noticias

CBP muestra avances en la construcción del muro fronterizo entre Arizona y Sonora
Instala Secretaría de Salud puestos fijos de vacunación contra el sarampión en Parral, Chihuahua y Juárez
Sicarios matan a dos hombres en centro de rehabilitación de Tijuana