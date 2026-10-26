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Lunes 26 de octubre de 2026

Multarán a Los Tucanes de Tijuana y Marca Registrada por narcocorridos en ExpoGan

El Gobierno Municipal de Chihuahua aplicará sanciones a Los Tucanes de Tijuana y Marca Registrada por interpretar canciones consideradas narcocorridos durante sus presentaciones en el Palenque de la ExpoGan 2026, confirmó el subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva.

Las agrupaciones se presentaron el viernes 23 y sábado 24 de octubre, respectivamente. Videos difundidos en redes sociales mostraron parte de las interpretaciones que dieron origen al procedimiento administrativo.

En el caso de Los Tucanes de Tijuana, Gobernación señaló la interpretación de “El Águila Blanca”, mientras que Marca Registrada cantó “Si Fuera Fácil”, temas considerados por la autoridad municipal como contrarios a las disposiciones vigentes sobre este tipo de música.

Oliva explicó que las actas levantadas todavía no han sido calificadas de manera definitiva y las agrupaciones cuentan con cinco días hábiles para atender el procedimiento antes de que se determine el monto final de las sanciones.

Por el momento, las garantías de 762 mil 515 pesos depositadas por cada agrupación pasarán a favor del Municipio, mientras continúa el proceso administrativo.

Una vez agotado el plazo correspondiente, la autoridad municipal determinará las multas definitivas que deberán enfrentar ambos grupos por lo ocurrido durante sus conciertos en ExpoGan.

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