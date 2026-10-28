Municipio buscará recuperar $16.4 millones gastados por contingencia en Monte Xenit

Viernes 30 de octubre de 2026

El Gobierno Municipal buscará recuperar más de 16.4 millones de pesos destinados a atender la contingencia del fraccionamiento Monte Xenit, mediante acciones legales contra la empresa desarrolladora responsable, informó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón.

Los recursos municipales han sido utilizados para apoyar a las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas debido al riesgo estructural detectado en los muros de contención, así como para cubrir alojamiento temporal, estudios especializados y otras medidas derivadas de la emergencia.

El Ayuntamiento pretende que estos recursos sean restituidos por la desarrolladora Dexe, S.A. de C.V., al considerar que los gastos públicos se originaron por una problemática relacionada con el desarrollo habitacional.

Para ello, la administración municipal mantiene procedimientos jurídicos y administrativos encaminados a determinar responsabilidades y exigir el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Cuatro familias regresarán a sus viviendas

Fuentes Rascón informó además que cuatro familias podrían regresar a sus hogares la próxima semana, luego del inicio de los trabajos de remediación y al existir condiciones que permitirían su retorno.

El regreso del resto de los habitantes será gradual y dependerá del avance de las obras y de que técnicamente se determine que cada vivienda cuenta con condiciones de seguridad.

El problema de Monte Xenit se hizo público en julio de 2025, cuando estudios especializados detectaron riesgos en viviendas del fraccionamiento relacionados con deficiencias en los muros de contención, lo que provocó la evacuación preventiva de familias.

Desde entonces, el Municipio implementó medidas emergentes para cubrir rentas, alojamiento y traslados, además de financiar estudios técnicos y brindar acompañamiento jurídico.

Mientras continúan las acciones para recuperar los 16.4 millones de pesos, el Ayuntamiento señaló que la prioridad será garantizar que las obras de remediación permitan a las familias regresar a sus viviendas de manera segura.