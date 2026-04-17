Municipio de Chihuahua intensifica bacheo en ocho zonas este viernes

Viernes 17 de abril de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que este viernes 17 de abril se realizarán trabajos de bacheo en al menos ocho puntos de la ciudad, como parte del programa emergente implementado por la Dirección de Obras Públicas.

Las cuadrillas estarán interviniendo en las colonias Zarco, Esperanza, Infonavit Nacional, Los Arcos y Praderas del Sur, así como en vialidades clave como Los Nogales, periférico Lombardo Toledano y avenida Juárez.

Ante la presencia de maquinaria y personal durante la mañana, autoridades exhortaron a la ciudadanía a circular con precaución para evitar incidentes y retrasos.

El Municipio precisó que las zonas atendidas se determinan a partir de recorridos técnicos del Departamento de Mantenimiento Vial, además de los reportes ciudadanos que permiten ubicar los puntos con mayor deterioro.

Para contribuir a estas acciones, se invitó a la población a reportar baches al 072 del Centro de Respuesta Ciudadana, en horario de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o a través de la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas.