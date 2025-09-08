Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública

Lunes 8 de septiembre de 2025

El Gobierno Municipal de Chihuahua llevó a cabo el Proceso Competitivo 03-2025, mediante el cual busca contratar un crédito por 75 millones de pesos que será destinado a fortalecer la seguridad pública en la capital, específicamente para la construcción de la Comandancia Oriente y la adquisición de equipo radiofónico para la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Este mecanismo permite al Ayuntamiento seleccionar la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones del mercado, priorizando la mejor tasa efectiva y el menor costo financiero. Para ello, se conformó un Comité Temporal de Financiamiento, encargado de supervisar cada etapa del proceso.

Durante la sesión oficial se realizó la apertura de sobres con las propuestas presentadas por las instituciones financieras, en presencia de los integrantes del Comité, así como de representantes legales de los bancos convocados.

La tesorera municipal, Amanda Córdova, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció el interés mostrado por las entidades financieras para participar en un proyecto que busca reforzar la infraestructura y capacidad operativa de la seguridad pública en Chihuahua Capital.

Las propuestas serán evaluadas mediante el sistema "Motor de Cálculo del Menor Costo Financiero" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el cual determinará cuál es la oferta más favorable para el Municipio.

Una vez que concluya el análisis jurídico correspondiente, el Comité volverá a sesionar para emitir el fallo que definirá a la institución ganadora entre las cuatro propuestas recibidas, de un total de cinco bancos invitados.