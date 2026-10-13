Municipio definirá este año ubicación de planta de economía circular en Chihuahua

Martes 13 de octubre de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua prevé definir antes de que concluya 2026 la ubicación de la futura planta de economía circular, un proyecto con el que busca transformar parte de los residuos generados en la capital y reducir la presión sobre el relleno sanitario.

José de la Madrid, director de Servicios Públicos Municipales, informó que actualmente se analizan distintas propuestas y alternativas de terrenos, principalmente al norte de la ciudad, con la intención de avanzar en el proyecto durante este año y que las instalaciones puedan entrar en operación en 2027.

El funcionario explicó que varias empresas han manifestado interés en participar mediante esquemas de colaboración con el Municipio, aportando experiencia, inversión y capacidad técnica.

Señaló que la intención es compartir también los riesgos financieros y operativos, debido a que la administración municipal no cuenta por sí sola con todos los recursos necesarios para desarrollar una infraestructura de esta magnitud.

Entre las opciones territoriales que continúan bajo análisis se encuentra Mápula, zona donde originalmente se proyectó el nuevo relleno sanitario.

De la Madrid indicó que Mápula no está descartada y podría volver a considerarse en caso de que se logren destrabar las condiciones que han frenado el proyecto original.

La intención, agregó, es contar con al menos dos o tres alternativas de ubicación para que la decisión final pueda tomarse conjuntamente con la empresa que participe en el desarrollo de la planta.

Antes de solicitar licencia, el entonces presidente municipal Marco Bonilla dejó la instrucción de avanzar durante 2026 con la definición del proyecto y establecer las condiciones necesarias para que la planta pueda ser inaugurada en 2027.

Chihuahua genera alrededor de mil 200 toneladas de basura diariamente

La búsqueda de nuevas alternativas para el manejo de residuos cobra relevancia ante el crecimiento sostenido en la cantidad de basura que genera Chihuahua capital.

Actualmente, la ciudad produce alrededor de mil 200 toneladas de residuos diariamente, de acuerdo con Servicios Públicos Municipales.

Sin embargo, esta cantidad aumenta significativamente durante determinadas temporadas del año.

De la Madrid explicó que durante las fiestas decembrinas la generación de residuos ha alcanzado entre mil 700 y mil 800 toneladas por día.

Incluso, no descartó que en alguna jornada de alta generación pueda aproximarse a las 2 mil toneladas.

Ante este escenario, el Municipio ha reforzado distintas acciones para mejorar el manejo de residuos, entre ellas campañas de concientización en escuelas, optimización de las rutas de recolección y una mejor compactación y distribución de la basura dentro de las celdas del actual relleno sanitario.

Buscan dejar capacidad suficiente para la próxima administración

Uno de los objetivos de la administración municipal es concluir su periodo dejando al menos una celda del relleno sanitario en funcionamiento y con capacidad disponible.

De acuerdo con el funcionario, también se busca que la siguiente administración cuente con diferentes alternativas para continuar con el manejo de los residuos y evitar una eventual saturación de la infraestructura existente.

En este contexto, la planta de economía circular representa una de las principales opciones de largo plazo.

Este tipo de instalaciones busca aprovechar los residuos mediante procesos de separación, reciclaje, recuperación de materiales y otras tecnologías que permitan disminuir la cantidad de basura que termina depositada en un relleno sanitario.

Aunque todavía no existe una ubicación definitiva ni una empresa seleccionada para desarrollar el proyecto, el Municipio pretende dejar resuelta durante 2026 una parte importante de las decisiones técnicas y financieras.

La definición de la planta se perfila así como uno de los proyectos estratégicos para atender el crecimiento en la generación de basura en Chihuahua capital y avanzar hacia un modelo de manejo de residuos con mayor aprovechamiento y menor dependencia del relleno sanitario.